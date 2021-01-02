إب.. العثور على امرأة مقتولة في مديرية العدين في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

الخليج 365 ـ إب

قتلت امرأة في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



وقالت مصادر محلية، إن مواطنين عثروا، الجمعة على جثة امرأة في قرية الجوبة بعزلة العاقبة بمديرية فرع العدين، تدعى "أسرار عبدالرحيم الحسيني" حيث عُثر عليها مقتولة في ظروف غامضة في مكان خالٍ بأسفل جبل القرية.

المصادر أفادت أن المرأة "الحسيني" كانت حاملا في الشهر السادس، ولوحظ عليها آثار طعن في رأسها وأجزاء مختلفة من جسدها.

ولفتت المصادر إلى وجود خلافات نشبت بينها وأسرة زوجها، غير أنها لا تستبعد أن تكون الجريمة من تنفيذ جناة آخرين، في الوقت الذي تلف الجريمة الغموض وعدم معرفة ملابساتها