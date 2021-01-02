ضربة مفاجئة تربك مليشيا الحوثي وجثث قتلاها مرمية على حدودي قعطبة والحُشا بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

وجهت القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية، في الساعة الاولى من يوم السبت 2 يناير 2021م، ضربة عسكرية مفاجئة لمجاميع حوثية، شمال غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقال مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة إن وحداتهم العسكرية وجهت ضربة مفاجئة لمجاميع تابعة مليشيا الحوثي الارهابية حاولت مهاجمة مواقعهم في جبهتي "الحبيل، وغول عباد " بقطاع بتار، على حدود مديريتي قعطبة والحُشا.

وحاولت المجاميع الحوثية شن هجوما واسعا استخدمت فيه مختلف الاسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف الـ "RBG".

وبحسب المصدر، دار بين الطرفين مواجهات عنيفة تمكنت خلالها وحدات المشتركة والمقاومة الجنوبية من اجبار المجاميع الحوثية على التراجع، بعد قتل وجرح عدد من عناصرها، جثث بعضهم مازالت مرمية في الشعاب لم تتمكن من انتشالها تحت كثافة النيران.

وكانت رصدت مسبقا، وحدة استطلاع المشتركة تحركات عناصر المليشيا الحوثية بعد تلقيها معلومات استخباراتية، قامت على إثرها باستدراج المهاجمين الى العمق ومباشرتهم بضربة مفاجئة، وفقا للمصدر.

ورجح المصدر تجدد المواجهات في وقت لاحق من اليوم لمحاولة المليشيا الحوثية انتشال جثث قتلاها