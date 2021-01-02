الارياني يدين قصف مليشيا الحوثي قاعة اعراس في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أ‏دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر بشدة المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بقصف عرس نسائي في قاعة المنصور في شارع المطار بمدينة الحديدة، بقذيفة هاون سقطت امام القاعة والذي اسفر عن استشهاد وإصابة تسعة في حصيلة اولية.



وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الاعمال الاجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين".

وأضاف الارياني "أن تمادي مليشيا الحوثي واستمرار جرائمها نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات المليشيا المتواصلة منذ الانقلاب".