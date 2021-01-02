شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الهجرة الدولية: الحرب في اليمن أدت لنزوح 4 ملايين شخص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الهجرة الدولية إن هناك حوالي 10 آلاف أسرة يمنية نازحة في مختلف المحافظات اليمنية بحاجة ماسة لخدمات الصرف الصحي.



وأضافت أن الحرب في اليمن أدت لنزوح قرابة 4 ملايين شخص، ومقتل 233 ألف آخرين.

وتابعت أن الحرب المستمرة منذ ستة أعوام خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد أن أصبح 80 بالمئة من السكان بحاجة ماسة للمساعدات.