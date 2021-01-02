شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يؤكد الاهتمام بالكوادر الرياضية ويدعم علاج النجمين الكبيرين يسلم بامؤمن وسالم الفضلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالكوادر الرياضية التي أفنت شبابها في إمتاع الجمهور بإخلاص وتفان ومثلت الحقبة الذهبية لرياضة حضرموت.



ووجه المحافظ بدعم علاج التربوي والنجم الكبير الكابتن يسلم خميس بامؤمن "شيبوب"، والكابتن سالم الفضلي للعلاج في الخارج.

وتمنى المحافظ للنجمين الكبيرين، بالتوفيق في رحلتهما الخارجية، والشفاء العاجل، والعودة بحفظ الله معافين الى ارض الوطن، مؤكدا ان المحافظة تفخر بنجومها الكبار وتثمن عطاءاتهم في ميادين الرياضة والإبداع.