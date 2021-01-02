محافظ حضرموت يعزي في وفاة المناضل أحمد سليمان باسويد بادبيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي والمواساة في وفاة المناضل أحمد سليمان باسويد بادبيان الذي وافاه الأجل مساء أمس بمدينة المكلا عن عمر ناهز ال85 عاما.



وأكد المحافظ، ان حضرموت والوطن خسرت برحيل المناضل أحمد باسويد بادبيان، أحد مناضلي مديرية حجر الذي كان من بين رجال الصف الأول لثورة ال14 من اكتوبر المجيدة عام 1963م، وكانت له أدوار نضالية إبان الثورة والاستقلال من الاستعمار البريطاني، وعمل عقب ذلك مسؤولا للبحث الجنائي بمديرية الشحر، وظل ملتزما بثوابته الوطنية الى ان وافاه الأجل.

وتقدم المحافظ بأصدق التعازي، لأولاد الفقيد "فائز، سليمان، عبدالله، علي، عمر، سعيد، مانع، زيد، ونواف"، وللعميد فيصل بادبيس رئيس شعبة العمليات بقيادة المنطقة العسكرية الثانية في وفاة "خاله"، ولأفراد أسرته كافة، مبتهلا الى المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.