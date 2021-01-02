تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وقالت النشرة إن المرتفعات الجبلية ستشهد أجواء صحوة وباردة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية خاصة في محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع) وبارده نسبياً على المناطق المرتفعة في ( إب، تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت )، مع احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من (حجة والمحويت وريمة و إب وتعز) ومشمسة إلى غائمة جزئياً نهاراً وقد تتكون السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأضافت أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية والسواحل الجنوبية ، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة واقصى سرعة لها 30 عقدة مثيرة للأتربة والرمال على السواحل الغربية وباب المندب، وخفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية واقصى سرعة لها 20عقدة.

فيما ستكون الطقس في المناطق الصحراوية صحو جاف وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، ومشمس إلى غائم جزئيا نهار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وأقصى سرعة لها 17عقدة مثيرة للأتربة والرمال أحياناً.

ولفتت النشرة إلى أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 18عقدة.

و نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر و المسافرين الى تلك المحافظات الانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من اثار البرد .

وكذلك المزارعين بضرورة حماية محاصيلهم الزراعية و مواشيهم.

وأشارت على ربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها ، بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحرفي السواحل الغربية ومدخل باب المندب