شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تستعرض جسدها العاري .. فيديو إباحي لـ ‘‘سما المصري’’ على هاتف ريهام سعيد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، الراقصة سما المصري، بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل.

وقالت في التحقيقات بعد القبض على سما المصري، إنها تضررت من اعتياد الراقصة نشر فيديوهات إباحية تستعرض جسدهاالعاري، مؤكدة أن العديد من الشباب يتداوالون المقاطع وأبرزهم نجل المذيعة.

وأضافت ريهام سعيد أنها تتضرر من قيام سما المصري بعمل إيحاءات_جنسية بوجهها وتستخدم عبارات_جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات_الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الإجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة.

واستطردت قائلة: "تلاحظ لي أن عددا كبيرا من الصور تستعرض فيها سما المصري مؤخرتها وتجلس في غرفة النوم بملابس نوم_عارية وتقوم بعمل إيحاءات جنسية وكذا صور فوتوغرافية لها أثناء الاستحمام داخل الحمام وهي عارية ده بالإضافة إلى مقاطع جنسية مصورة لها وأغاني خادشة للحياء، ولأن أنا لاحظت انتشار الفيديوهات بين الشباب ومنهم ابني فده خلاني أتقدم بالبلاغ ضدها".

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المصري بحبس سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

وبعرض أمر النظر في مدة حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمدة خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات ما يعني أنها ستقضي فترة عيد الفطر وراء القضبان.