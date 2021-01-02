أكاديمي بجامعة عدن  يتحدث حول فترة الإدارة الذاتية للجنوب ويوضح إيجابيات المرحلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

الشحات غريب

قال الدكتور بدر العرابي عضو هيئة التدريس بجامعة عدن فيما يخص قرار المجلس الانتقالي الجنوبي ،الذي قضى بالإدارة الذاتية للجنوب برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك ، فيما قبل بدء خطوات الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض_ فقد نتج عن هذا القرار التخلص من كثير من المشاكل الأمنية ؛ إذ تقلصت كثير من الاضطرابات الأمنية وشهدت محافظة عدن استقراراً أمنياً يشكل مقبول .



وقال بدر في تصريحات خاصة فقد قلت الجريمة وتم تفكيك كثير من عصابات القتل والتقطع ومشعلي الفوضى ،وتم تتبع تلك العصابات والقبض على منظميها ومنفذي الاغتيالات داخل محافظة عدن وتمت إحالتهم للقضاء . هذا فيما يخص الأمن .

أما فيما يخص الإجراءات الاقتصادية ،فقد شكلت الإدارة الذاتية لجاناً مختصة للبحث والتببع لظاهرة هبوط الريال اليمني ،التي شهدت تصاعداً أنعكس على الحياة المعيشية داخل عدن والمحافظات الجنوبية كافة ،وتمكنت اللجان من إنجاز آلية فعلية لخفض مستوى تدهور العملة المحلية وحققت نجاحاً ملحوظاً لمسه المواطن عن كثب ،وما تزال تلك الإجراءات تحقق نجاحاً مذهلاً على مستوى خفض تدهور العملة المحلية على مدار اللحظة .

إلى جانب ذلك استطاعت الإدارة الذاتية تجفيف بعض مصادر الفساد المالي والإداري في البنوك وبعض المؤسسات المالية الرئيسية .

أما على الصعيد المجتمعي والمعيشة فقد استطاعت الإدارة الذاتية حل جزء من مشكلة رواتب العسكريين ورواتب الشهداء والجرحى ، يل وعمدت إلى تغطية جزء من الرواتب وصرفها للعسكريين المعتصمين أمام مقر التحالف في العاصمة عدن ،وتمكنت الإدارة الذاتية من التنسيق وصرف جزء من الرواتب الموقوفة منذ سنة .