شكرا لبحثكم عن خبر ياسين سعيد نعمان يكشف تفاصيل المتورطين في قصف مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدكتور ياسين سعيد نعمان سفيرنا لدى بريطانيا ان الحادث الارهابي المتعلق بتفجير مطار عدن تقف خلفه جماعة الحوثيين .

واشار: إنقلب السحر على الساحر تصريحات القادة الحوثيين تحمل دلالات واضحة على مسئوليتهم .

وافاد لم تستطع تصريحاتهم المراوغة ، التي أرادوا من خلالها بث السموم ، ان تضعهم خارج الحقيقة التي تؤكد مؤشراتها كل يوم على قيامهم بهذه الجريمة .

واختتم لا داعي لمن يريد أن يجاريهم في لعبتهم بتوظيف الجريمة في المناكفات السياسية أن يضع من نفسه غطاءً لمن سيمثل أمام التاريخ كمجرم حرب.

حكومة تستحق وسام البطولة