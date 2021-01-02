شكرا لبحثكم عن خبر ياسين سعيد نعمان يكشف تفاصيل المتورطين في قصف مطار عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدكتور ياسين سعيد نعمان سفيرنا لدى بريطانيا ان الحادث الارهابي المتعلق بتفجير مطار عدن تقف خلفه جماعة الحوثيين .
واشار: إنقلب السحر على الساحر تصريحات القادة الحوثيين تحمل دلالات واضحة على مسئوليتهم .
وافاد لم تستطع تصريحاتهم المراوغة ، التي أرادوا من خلالها بث السموم ، ان تضعهم خارج الحقيقة التي تؤكد مؤشراتها كل يوم على قيامهم بهذه الجريمة .
واختتم لا داعي لمن يريد أن يجاريهم في لعبتهم بتوظيف الجريمة في المناكفات السياسية أن يضع من نفسه غطاءً لمن سيمثل أمام التاريخ كمجرم حرب.
حكومة تستحق وسام البطولة
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