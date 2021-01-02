شكرا لبحثكم عن خبر القيادي بالمقاومة الجنوبية ابوهمام البعودة يؤكد ان التحالف لم يستدعه ولم يعتقله كما يشاع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ادلى القائد عبدالناصر البعوه بتصريح رسمي اوضح فيه حقيقة ما تتداوله مواقع إخبارية وصفها بالمأجورة والمعادية. وقال القائد ابو همام في تصريحه : بسم الله الرحمن الرحيم احب ان أطمئن أبناء شعبنا الجنوبي بأن مايشاع من الأخبار عن استدعائنا من قبل قيادة التحالف العربي إلى مقرها الكائن في العاصمة عدن ومن ثم اعتقالنا فهذا خبر ليس له اساس من الصحة ، حيث تقوم بعض المواقع الاعلامية والاعلام المعادي المأجور بنشر مثل هذه الشائعات وبغيتها حرف البوصلة عن الاتجاه. فمن خلال هذه الأخبار الكاذبة ومصادرها التي تريد نشر القلاقل وزعزعة الامن والاستقرار وزرع بذور الفتنة. فأننا نؤكد بأن مواقفنا واضحة واهدافنا ثابته ووعودنا وعهودنا واثقة لا نخون ولا نطعن من الخلف.. فنحن ضد إراقة الدماء والعنف والفوضى والإرهاب. وكل عام وانتم بالف خير وصحة وسلامة اخوكم القائد عبدالناصر البعوه ابو همام رئيس مجلس المقاومة الجنوبية العاصمة عدن 2/يناير/2021

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