شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. شرطة القاهرة تلقى القبض على متلبسين بحوزتهم خمور وحشيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القت شرطة القاهرة بمديرية المنصورة بعد تحريات واسعة وبحس ويقظة أمنية عالية, وفي عملية نوعية دورية امنية ، فجر يوم الجمعة القبض عدد من الاشخاص وهم في، حالة سكر وتعاطي، لمادة الحشيش، في احد احياء القاهرة.

وقال مصدر امني لعدن تايم ان العملية تمت بعد انتشار عدد من الدوريات، وفرق البحث والتحريات لشرطة للقاهرة في الحي،، كما تم نصب العديد من نقاط التفتيش في مداخل ومخارج حي القاهرة للتعامل مع اي اختلالات امنية او عناصر مشتبهة خصوصا مع نهاية العام وظهور بعد العادات المخالفة للقانون ،كما تم رصد ومتابعة عدد من المشتبهين، والمروجين في الحي حيت تمكنت قيادة شرطة القاهرة من الوصول لاشخاص، وهم في أماكن مهجورة في الحي ومداهمة المكان والقبض عليهم متلبسين وبحوزتهم عدد من اشرطة الحبوب الممنوعات.

وبحسب المصدر تمت العملية بإشراف مباشر من القائد طارق الحاج مدير قسم القاهرة ونائب مدير القسم النائب ايمن احمد سيف وفريق البحث والتحريات نقلهم مع المضبوطات الى قسم شرطة القاهرة ومباشرة فتح محضر واجراء التحقيقات وبعد إستكمال ملف القضية وسوف يتم عرضهم على النيابة العامة وفق القانون.

عدن ابو ريان