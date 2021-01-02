شكرا لبحثكم عن خبر مصدر مقرب من مدير شرطة عدن يوضح حقيقة امتلاكه حساب بتويتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اوضح مصدر مقرب من مدير الأمن بالعاصمة عدن حقيقة وجود حساب له في التواصل الاجتماعي "تويتر". وقال المصدر ان الحساب الوارد في تويتر بإسم اللواء مطهر الشعيبي لا صلة له فيه وفي عداد الصفحات المنتحلة داعيا الابلاغ عنها وعدم التعامل معها.

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