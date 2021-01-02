شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على أسعار الصرف في عدن مساء الجمعة .. الريال يعود الى الانهيار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في ارتفاعها الطفيف والمتذبذب في تداولات مساء الجمعة بالعاصمة عدن. وقال صرافون لعدن تايم ان سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ اليوم 688 ريال يمني للشراء، فيما بلغ سعر بيعه 707 ريال يمني. واضافوا ان الريال السعودي سجل اليوم 181 ريال يمني للشراء، ويباع بسعر 186 ريال يمني. وتوقع الصرافون ان تعاود اسعار الصرف بالانخفاض والاستقرار يوم غدا السبت، ولفتوا ان هناك وعود عديدة تلقوها وتفاؤل كبير بإستقرار السوق خلال الايام القادمة، خاصة مع تنفيذ بعض الاصلاحات الاقتصادية الهامة وايداع وديعة سعودية جديدة للبنك المركزي اليمني.

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