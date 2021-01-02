وصول بعثة طبية من مركز الملك سلمان الى مستشفى الجمهورية

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – عمرو قريش اعلنت هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي عدن عن وصول بعثة طبية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإجراء العمليات الجراحية في مجال المخ والأعصاب والعمود الفقري ابتداء من تاريخ: *15 يناير 2021م ودعت هيئة المستشفى المرضى المحتاجين إلى إجراء العمليات الجراحية في مجال المخ والأعصاب والعمود الفقري مراجعة عيادة المخ والأعصاب في العيادات التخصصية الخارجية كل(أثنين وأربعاء) لمعاينة الحالة من قبل الأطباء الأخصائيين لذلك.

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