شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الاعلان عن عودة الحركة الطبيعية إلى مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير مطار ‎#عدن عبدالرقيب العمري ان حركة الطيران المدني ستعود خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأوضح في اتصال مع قناة العربية اليوم ان المطار استقبل رحلة اممية لإخلاء جرحى التفجير الذي استهداف المطار الأربعاء.

وقتل وجرح اكثر من ١٠٠ شخص خلال استهداف مليشيا الحوثي ب٣ صواريخ مطار عدن الأربعاء بينما كان أعضاء الحكومة يغادرون الطائرة.