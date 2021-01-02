شكرا لبحثكم عن خبر الوالي : الحكومة لن تألوا جهدا في تقديم كافة انواع الرعاية بالجرحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احمد يسلم

قام الدكتور عبدالناصر الوالي وزيرالخدمة المدنية رئيس المجلس الانتقالي محافظة عدن بزيارة اطمئنان تفقد خلالها عدد من الجرحى في مستشفيات عدن الذين كانوا ضحية الحادثة الاجرامية التي استهدفت وصول الحكومة في مطار عدن الدولي الأربعاء الماضي ، مؤكدا على ان الحكومة والقيادة السياسية سوف لن تالوا جهدا في تقديم كافة انواع الرعاية والاهتمام بالجرحى متمنيا لهم الشفاء العاجل.

واضاف الوالي ان رئيس الوزراء د. معين عبدالملك قد وجه الجهات المعنية الاهتمام ومتابعة العلاج لكافة الجرحى من جانبه عبر الجريح نقيب اليهري مدير عام سجن المنصورة الذي كان احد ضحايا القصف الاجرامي لمطار عدن عن شكره وتقديره باسم الجرحى للفتة الانسانية الكريمة للدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية على زياراته وتفقده احوال الجرحى والمصابين.