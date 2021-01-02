شكرا لبحثكم عن خبر قيادة جبهة الساحل الغربي تدين هجمات عدن الارهابية وتحدد مسار واحد لتحرير صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القيادة المشتركة في جبهة الساحل الغربي، اليوم الجمعة، عن مسار إجباري لاستعادة العاصمة صنعاء من قبضة مليشيا الحوثي.

و أدانت في بيان صادر عن اجتماع القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، والعميد عبدالرحمن المحرمي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة ومطار عدن الدولي، وأكدت أن هذا الاعتداء الإجرامي والاستهداف للمدنيين بقصد القتل لأكبر عدد من الأبرياء، ما هو إلا إثبات آخر على مدى دموية وتشبع المليشيا الكهنوتية بالإرهاب وشهوة القتل وسفك الدماء، كما يؤكد أن جميع اليمنيين بكافة قواهم ومكوناتهم هدف وعدو مستباح دون تمييز.

وأكدت القيادة المشتركة أن التخلص من الانقلاب وتخليص اليمن واليمنيين من مرتزقة إيران هو مسار وحيد وإجباري لكافة القوى اليمنية، لاستعادة البلاد والدولة والعاصمة وتخليص اليمن والمنطقة من نير وخطر الإرهاب الذي بات الآن ومع عملاء إيران يمتلك الصواريخ الباليستية ويتحدث بها في كل اتجاه ناشرا الموت والدمار.

ووقفت القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي أمام؛ المهام المنجزة للعام المنصرف، وبرامج تعزيز ورفع كفاءة وجاهزية القوات للعام الجديد، وخروقات المليشيات الحوثية الإرهابية والتصعيد في مختلف الجبهات.

وناقش اجتماع القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي، ما تم تنفيذه خلال العام 2020م، والجاهزية القتالية ورفع كفائة قوات الساحل الغربي، وبرامج التدريب للعام القادم 2021م.

وناقش اجتماع القيادة المشتركة خروقات وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين، والاستهداف المتعمد والممنهج للتجمعات السكانية والمنشآت المدنية، والمجازر الإرهابية التي تعرض لها المواطنون والنازحون على السواء وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء والعمال وعدد كبير من الأطفال والنساء.

كما ناقش الاجتماع التصعيد الأخير للمليشيا الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي ومأرب وبقية جبهات الجمهورية، علاوة على تصعيد العمليات الإرهابية وزراعة ونشر الألغام البحرية إيرانية الصنع والتي تستهدف الملاحة وخطوط التجارة والنقل كما أكدت قيادات العمليات المشتركة للتحالف.

وشددت القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي على واحدية المعركة الوطنية بكافة جبهاتها، وباركت كافة الجهود والإجراءات التي أدت وتؤدي إلى تحصين الجبهة الوطنية وتوحيد الطاقات، بدعم وإسناد التحالف، واستعادة زخم المعركة المصيرية ضد المليشيا الانقلابية وعملاء إيران.

ونوهت القيادة المشتركة بالنجاحات الأمنية والاستخباراتية الكبيرة للقوات المشتركة في الساحل الغربي وكشف وتفكيك خلايا التخريب والتهريب، مؤكدة على المزيد من اليقظة ورفع الكفائة والجاهزية لتأمين حياة ومصالح المواطنين والسكان.

وحيت القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي صمود وتضحيات الأبطال في كافة جبهات العزة والشرف ومواقع البطولة في معركة اليمنيين المصيرية لاستعادة اليمن وتحريرها من المليشيات الكهنوتية، وترحمت على أرواح الشهداء الأبرار، كما جددت الحرص على العناية بالمقاتلين ورعاية الجرحى وأسر الشهداء.