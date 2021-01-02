شكرا لبحثكم عن خبر بن مبارك : الحوثي هو الذي ضرب مطار عدن بالصواريخ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية والمغتربين، احمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، إن التحقيقات الأولية والدلائل المادية بشأن الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة تؤكد بشكل قاطع أن مليشيا الحوثي هي الجهة المتورطة بالهجوم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي سفراء الجمهورية اليمنية لدى بعض الدول الأوروبية والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمندوبين الدائمين لدى منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية تم فيه مناقشة تداعيات الاستهداف الإرهابي الذي تعرض له رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، بحسب ما اورده موقع وزارة الخارجية.

وأشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين الى ان المجتمع الدولي بعد استهداف مطار عدن استشعر مدى فضاعة الاجرام الحوثي وهو الأمر الذي عكسته كمية البيانات الصادرة للتنديد بهذا الهجوم الإرهابي الجبان،

وأكد بن مبارك بأن الحكومة عازمة على مواجهة كافة التحديات وستعمل على إعادة فتح مطار عدن في أسرع وقت ممكن خاصة وأن المطار يعد منفذ حيوي ويخدم كافة المواطنين في اليمن.

ولفت وزير الخارجية وشؤون المغتربين الى أهمية تكثيف النشاط الدبلوماسي والعمل على فضح الانتهاكات الحوثية أمام الرأي العام العالمي لإظهار حقيقة نوايا المليشا وعرقلتها المستمرة لجهود تحقيق السلام في اليمن.

من جانبهم تطرق السفراء للجهود التي بذلت في التحرك الدبلوماسي عقب الاعتداء الإرهابي على مطار عدن وقدموا رؤى وأفكار ستساهم في تعزير الجهود القائمة لتوضيح الحقائق للمجتمع الدولي.