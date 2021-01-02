شكرا لبحثكم عن خبر اللواء الحامدي يغادر العاصمة عدن برسالة استقالة مؤثرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شف اللواء الركن محمد أحمد الحامدي عن سبب استقالته وعدم تمكنه من استلام منصب مدير أمن محافظة عدن .

وقال الحامدي في رسالة مؤثرة له وجهها إلى أبناء وساكني العاصمة المؤقته : " اشكر فخامة رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي وكافة ابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وكافة أهالي وابناء عدن الذين وضعوا ثقتهم بي" .

واضاف الحامدي : " لقد منحتمونا الثقة حاولنا تقديم ما نستطيع وللأسف الشديد وجدنا انفسنا لا نستيطع خوض المرحلة الحالية فياليت الشباب يعود يوما فقد حاولنا تحمل المرض والضغوط وصعوبة المرحلة الا أننا وجدنا أنفسنا في عمر قد تقدم بنا فالمرحلة الحالية يحتاج لها الشباب الواعد الشباب هم عماد الوطن وقوتها" .

وأشار الحامدي إلى أنه تقدمبأستقالته للرئيس هادي شاكراً إياه على الثقة التي منحه اياها.

وفي ختام رسالته توجه الحامدي بالشكر إلى ابناء عدن متمنيا التوفيق والنجاح للواء مطهر علي ناجي الشعيبي في مهام عمله كمدير لأمن عدن .

يذكر أن الرئيس عبدربه منصور هادي كان قد عين الحامدي مديرا لأمن عدن خلفا لشلال شايع إلا أنه لم يتمكن من استلام منصبه ليعين بدلا عنه اللواء مطهر الشعيبي .