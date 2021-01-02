شكرا لبحثكم عن خبر فلكي معروف يتوقع اسبوع بارد في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الفلكي عدنان الشوافي بعض زخات المطر بناء على المعطيات الحالية و نماذج الطقس فان اهم التوقعات لطقس اليمن من الجمعة ١ يناير ٢٠٢١ حتى الاثنين القادم متوقع نشاط نسبي لتيارات هوائية جنوبية و غربية رطبة وقد يصاحب ذلك هطول بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة على اجزاء من السواحل و المرتفعات الجبلية، رغم أن الهطول المتوقع خفيف و على مناطق محدودة فقط الا ان تبعات التاثير ايجابية وتكسر من حدة تأثير التيارات الهوائية الشمالية الشرقية الجافة و الباردة خلال هذة الفترة ما يجعل التوقعات تسبعد بلوغ تاثيرها على المزروعات، إلا أن الأجواء تعتبر باردة بالنسبة للبشر و تستدعي توخي الحذر في المرتفعات و الأحواض الجبلية والهضاب الداخلية من ضربات البرد خصوصا الاطفال و كبار السن و العاملين في الاماكن المكشوفة ليلا و في الصباح الباكر. كما ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.

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