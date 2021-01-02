شكرا لبحثكم عن خبر قذائف هاون تستهدف عرس في قلب مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر خاص بمحافظة الحديدة غرب البلاد ان هناك 5 قتلى من السيدات و5 جرحى سقطوا جراء استهداف قاعة أفراح بالمحافظة. واشار ان قذيفة هاون سقطت في الشارع امام القاعة ادى الى سقوط العشرات مابين قتيل وجريح. ونوه بالقول ن القصف ليس لطيران بل قذائق هاون سقطت على حوش قاعة المنصور بشارع المطار بالحديدة.

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