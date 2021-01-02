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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. تواصل موجة النزوح جراء القصف الحوثي بالحديدة
السبت 2 يناير 2021
الخليج 365
تواصلت موجة النزوح لعدد جديد من الأسر، أمس الجمعة ولليوم الثاني على التوالي، من حي منظر السكني، في مديرية الحوك، جنوبي الحديدة، غربي اليمن، إلى مديرية الخوخة، بسبب استمرار قصف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية.
وتأتي موجة النزوح الجديدة بعد أيام من نزوح عشرات الأسر من حي منظر، جراء القصف الصاروخي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية، وأسفر عن تدمير عشرات المنازل.
وقال أحد النازحين، إن الأهالي اضطروا إلى النزوح من منازلهم مع أسرهم بسبب القصف الصاروخي والمدفعي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإجرامية عليهم بشكل يومي.
وأوضح أن القصف أوقع ضحايا كثيرة بين الأهالي، وأجبروا على ترك منازلهم وذهبوا إلى الخوخة من أجل سلامة أرواحهم والحفاظ عليها من نيران الميليشيات.
وتحولت معظم منازل حي منظر إلى حطام، وخسائر كبيرة لحقت بالمواطنين والسكان الذين يفرون بحياتهم طلباً للنجاة تاركين ركام منازلهم وذكرياتهم وأحلامهم وتعب السنين.
في السياق، جددت ميليشيات الحوثي، الجمعة، استهداف القرى السكنية الآهلة بالسكان بقرية السبعة الواقعة في أطراف مركز مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.
وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات الحوثية استهدفت قرية السبعة بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بصورة هستيرية، مما تسبب بالذعر والخوف في صفوف الأهالي.
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