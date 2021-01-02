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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية جنوب مأرب
السبت 2 يناير 2021
الخليج 365
أعلنت قوات الجيش الوطني، الجمعة، عن تحرير مواقع استراتيجية في جبهة جبل مراد جنوب محافظة مأرب، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد العقيد أحمد مجيديع، قائد القطاع الغربي في جبهة جبل مراد، أن الجيش الوطني ورجال المقاومة في القطاع الغربي من جبهة جبل مراد، حققوا تقدماً ميدانياً، واستعادوا مواقع استراتيجية من قبضة الميليشيا الحوثية.
وأشار إلى أن المعركة أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى استعادة أسلحة متنوعة، كانت بحوزة الميليشيا المدعومة من إيران، وفق ما نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني.
وأفادت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش، مسنودة برجال القبائل، نفذت هجوماً مباغتاً، على مواقع استراتيجية تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، في جبهة الحدباء، بين مديريتي جبل مراد ورحبة.
وأوضحت، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير موقع الخرابة الاستراتيجي المطل على سائلة بقثة، والذي يعد من أهم موقع في القطاع الغربي لجبهات مديرية جبل مراد.
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