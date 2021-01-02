عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجزرة حوثية جديدة.. قتلى وجرحى في قصف على صالة أفراح بالحديدة

الجمعة 1 يناير 2021

الخليج 365

ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، مجزرة جديدة استهدفت عرس نسائي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، ضمن مجازرها المتكررة على المدنيين وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.



وقال الموقع الرسمي لألوية العمالقة في الساحل الغربي: "إن الميليشيا الحوثية أطلقت قذيفة من جهة حديقة (حديدة لاند) شرق المحافظة، وسقطت في صالة أفراح تدعى (المنصور) بشارع المطار، أسفرت عن مقتل 5 نساء على الأقل، وإصابة سبع أخريات بينهن أطفال".

في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية أن عدد القتلى والجرحى أكثر من ذلك، ولا توجد حصيلة رسمية حتى الآن.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف لا تزال تُسمع أصواتها في محيط الموقع، بينما ميليشيا الحوثيين طوقوا المكان، خاصة وأن موقع الصالة يقع في مناطق سيطرة الميليشيا.

وتأتي هذه الجريمة الإرهابية، بعد أيام من استهداف ميليشيات الحوثي، مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون، ما أسفر عن إصابة خمسة من عمال المجمع.