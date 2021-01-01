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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بابا الفاتيكان يدعو لإيجاد حلول سريعة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 يناير 2021
الخليج 365 - خاص
استنكر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الأحداث التي تحصل في اليمن، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز السلام".
وفي رسالة اليوم العالمي للسلام الـ54، دعا الى "تكثيف الصلاة في اليوم العالمي للسلام".
وجدد دعوته لـ"إيجاد حلول سريعة من أجل تعزيز السلام في اليمن"، قائلا: "الجميع يفكر بأطفال اليمن الذين لا يستطيعون الحصول على طعام، ونحن نصلي سويا من أجلهم".
كما وجه التحية إلى الأطفال في النمسا وألمانيا الذين لم يستطيعوا زيارة عائلاتهم"، متمنيا أن "يكون عام 2021 عام سلام".
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