شكرا لبحثكم عن خبر بتوجيه رئيس الوزراء.. طائرة بلاحدود تنقل جرحى مطار عدن الدولي للعلاج في الخارج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بناء على توجيهات رئيس الوزراء ..نقل جرحى تفجيرات مطار عدن الى الخارج اصدر رئيس الوزراء د. معين عبدالملك توجيهات عاجلة قضت بنقل جرحى تفجيرات عدن الأخيرة الى الخارج . وقالت مصادر حكومية ان جرحى التفجيرات التي شهدتها عدن سيتم نقلهم الى الخارج للعلاج. وبحسب المصادر فانه وبناء على توجيهات عاجلة أصدرها دولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك فقد قضت التوجيهات بنقل الجرحى الى خارج البلد للعلاج وبالتنسيق مع منظمة اطباء بلا حدود. ومن المقرر ان يتم نقل الجرحى خلال الساعات القادمة. ووصلت عصر اليوم طائرات تابعة لمنظمة اطباء بلا حدود لهذا الغرض.

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