شكرا لبحثكم عن خبر ثور الشيخ عثمان يقتل مواطن في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن برصاص قوة أمنية أثناء ملاحقتها لثور صباح اليوم بعدن . و قال مواطنون لكريتر سكاي أن طقم أمني أطلق وابل من الرصاص أثناء ملاحقته لثور هارب داخل مديرية الشيخ عثمان . و أضاف المصدر أن إحدى تلك الرصاصات اصابة شخص يدعى محمد حميد الوصابي ليتوفى على الفور. و أوضح المصدر أن الحادثة كانت أمام سوق عدن الدولي . ولاقت هذه الحادثة سخرية وغضب المواطنين من تعامل القوى الامنية مع الثور الهارب الذي أودى بحياة مواطن .

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