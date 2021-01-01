إب.. اندلاع حريق في سوق سوداء للمشتقات النفطية يخلف خسائر مادية كبيرة

اندلع في وقت متأخر من مساء أمس، حريق هائل في سوق سوداء للمشتقات النفطية بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقال سكان محليون، إن حريقاً اندلع في سوق سوداء للمشتقات النفطية في شارع تعز، وسط مدينة إب، مخلفاً خسائر مادية كبيرة.



وتسبب الحريق الذي لم يُعرف أسبابه بخسائر مادية كبيرة تمثلت في احتراق مركبات كانت مركونة بالقرب من مكان الحريق، إضافة إلى احتراق كميات كبيرة من المشتقات النفطية.



ولم تصل سيارات الدفاع المدني إلى المكان، ماسبب حالة من الخوف والهلع في الحي الذي تدافع أبناءه لإخماد الحريق بجهود ذاتية.



وتتكرر حوادث الحريق في الأسواق السوداء بالمدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين مخلفة قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة بسبب انتشار هذه الأسواق التي تعود ملكية غالبيتها لقيادات حوثية في مختلف شوارع وأزقة المدينة.



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