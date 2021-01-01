شكرا لبحثكم عن خبر انتشار وباء كورونا بين الطلاب يتسبب في تعليق الدراسة بجامعة حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افادت مصادر مطلعة ان الدراسة الجامعية توقفت في احد التخصصات بجامعة حضرموت منذ امس الخميس ، في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا بعد أن انطلقت الدروس منذ بداية العام الجديد .

واكدت المصادر بانه وضع بروتوكول صحي "صارم" على مستوى ثالث من تخصص الصيدلة بكلية الطب في جامعة حضرموت حيث تم إيقاف الدراسة في المستوى كاملا الى اجل غير مسمى.

واشارت المصادر الى ان هذه الاجراءات تمت بعد ان أكتشف وجود طالب مصاب بفيروس كورونا في مستوى ثالث صيدلة بكلية الطب في الحرم الجامعي بفلك والتي يضم كلية الهندسة والبترول..

ودعا النشطاء والمواطنون الى سرعة انقاذ بقية الطلاب وايقاف العملية التعليمية واجراء الاجراءات اللازمة بفصل الطلاب والتباعد الاجتماعي، كون ان الخطر يزداد بسبب تجمعات الطلاب في الكلية وكذلك في السكنات الطلابية المختلفة، محملين الجهات المعنية كافة ان أضرار صحية تلحق بابنائهم جراء تفشي هذا الوباء..