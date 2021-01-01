شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث سياسي يكشف أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 يناير 2021

الشحات غريب

قال الباحث السياسي سعيد عبدالله بكران إن الإستهداف الإرهابي الذي حدث يوم أمس لمطار عدن هو محاولة إغتيال سياسي لاتفاق الرياض والتوافقات التي أفرزها لكنها محاولة فاشلة وبائسة أعادت الاذهان للماضي القريب حين استهدف الإرهاب حكومة المهندس خالد بحاح بتفجير مقرها في فندق القصر.



وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بات من الواضح أن جبهة إيران وقطر باتت شيئاً واحداَ يدير حرب بشعة تستهدف اي نجاح يمكن أن يتحقق بجهود التحالف واليمنيين ويبدو هذا الحلف الشيطاني مذعوراً من أي توجيه لبوصلة الصراع نحو تحرير صنعاء وتطبيع الحياة في الجنوب وفرض وجود الدولة التحدي كبير أمام الحكومة وأول وجوه التحدي هو التصدي لهذا الحلف الخبيث الذي جمع جماعة الإخوان بالحوثيين الخمينيين على هدف واحد وهو نشر الفوضى ودعم الإرهاب مكافحة الإرهاب.

وأشار أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية الجديدة هو محاربة الفساد الإداري وإعادة تطبيع الحياة وإعادة الاعتبار للجنوب المحرر ومركزية عدن في الصراع لتحرير صنعاء والحفاظ على وحدة الموقف في مواجهة إيران وتفعيل التحرك الخارجي مع المجتمع الدولي لجلب المزيد من الضغوط والادانات ولفضح جماعات الإرهاب القائمة على نظريات الإسلام السياسي تلك هي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة ونتمنى أن تتخطاها بنجاح.