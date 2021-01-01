شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل:مسلح يقتل شخص ويصيب 2 أخرين في طور الباحة |صورة| والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - فتح مسلح النار، امس الخميس، في سوق القات بمديرية طور الباحة في محافظة لحج، وقتل شخصًا وأصاب اثنين آخرين.
وبحسب مصادر أمنية فإن المتهم يدعى أمجد عبدالقوي الحنشي، والمصابين هم هاني منصور علوان (25 عامًا)، وإبراهيم منصور الحنيشي (35 عامًا)، وفهد محمد ثابت (42 عاما).
وأوضحت أن قوة من أمن المديرية ألقت القبض على الجاني، كاشفة عن وفاة المصاب (فهد) خلال محاولة إسعافه إلى مستشفى في العاصمة عدن.
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