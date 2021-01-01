شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تحتجز مسناً كفيفاً في سجونها منذ 3 سنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يعاني المختطفون في سجون ميليشيا الحوثي ظروفاً صحية ونفسية سيئة للغاية، وسط نداءات لتدخل أممي، ولا يخطر ببال أحد أن يكون من بين المعتقلين رجل طاعن في السن وكفيف.

وذكرت مصادر متطابقة، أن ميليشيا الحوثية تحتجز بدر صغير قايد سالم دهشوش، الكفيف والطاعن في السن، منذ ثلاث سنوات، واجه خلالها -ولا يزال- ظروفاً قاسية.

وذكر عبد المجيد صبرة، محامي المختطفين، أن المسن الكفيف "دهشوش" اعتقل في تاريخ 29/6/2018، ولا يزال رهن الاحتجاز والاعتقال التعسفي.

وأوضح صبرة، أن المليشيا الحوثية تحتجز "دهشوش" في سجن جهاز الأمن السياسي بصنعاء، دون أن يتلقى أي علاج أو رعاية صحية.

وتساءل صبرة عن أسباب بقاء شخص أعمى في السجن وهو يحتاج بصورة دائمة لمن يقوم بخدمته ورعايته، وهو ما لم يجده حتماً داخل السجن، داعياً إلى سرعة الإفراج عنه.

ويقبع آلاف المدنيين اليمنيين في سجون ميليشيا الحوثي، التي تلجأ عادة إلى اختطاف الأبرياء لمقايضة أسرهم لاحقاً بفدى مالية، أو مبادلتهم بصفقات من أسراها مع القوات الحكومية.

وتمنع الميليشيا الحوثية إدخال الطعام والدواء لهم، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة في أوساطهم، في حين فوجئت بعض الأسر بخروج ذويها جثثاً هامدة، والبعض الآخر خرج مشلولاً جراء عمليات التعذيب.