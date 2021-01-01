شكرا لبحثكم عن خبر فتح سطح المسجد النبوي لثلاث صلوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من امس الخميس. وأوضحت الوكالة عبر حسابها بتويتر أن قرار الفتح يراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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