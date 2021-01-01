شكرا لبحثكم عن خبر بعد استهداف مطار عدن الدولي.. محمد علي الحوثي يقول ”وصلنا مرحلة توازن الردع” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا لمليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن جماعته وصلت إلى ما أسماه بـ "مرحلة توازن الردع".

جاء ذلك تعليقا على الهجوم الصاروخي، الذي استهدف مطار عدن الدولي (الأربعاء)، واتهمت الحكومة اليمنية والتحالف العربي ميليشيا الحوثي بالوقوف وراءه.

وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر: "يستطيع الخبراء الاستراتيجيين الآن أن يقولون وصلنا مرحلة توازن الردع وهو انتصار حققه الأبطال اليمنيين من المؤسسة العسكرية والأمنية".

وأضاف "الحوثي" "هذا ما يمكن أن يفاخر به ملايين الشعب اليمني الصامدين الشرفاء والمضحين الكرماء وعلى العالم ان يعرف ان ثمن الصبرالانتصار وثمن الاستكبارالانكسار".

والأربعاء، استهدفت ثلاثة صواريخ مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية قادمة من الرياض، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من المواطنين الذي احتشدوا لاستقبال الحكومة، وآخرين كانوا في انتظار رحلة مجدولة إلى خارج البلاد من بينهم يمنيين وأجانب.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان إن القصف شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وكانت قيادات حوثية قد نفت أمس صلة الميليشيا بالهجوم الصاروخي، واعتبرته في إطار الخلاف بين أطراف التحالف العربي والحكومة الشرعية.