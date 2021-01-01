الحوثيون يحولون كلية التربية بـ"الجوف" إلى ثكنة عسكرية ومعرض لقتلاهم

عبرت جامعة إقليم سبأ، عن ادانتها واستنكارها، لقيام مليشيا الحوثي بتحويل كلية التربية والعلوم الانسانية والتطبيقية بمحافظة الجوف، إلى ثكنة عسكرية، ومزارًا لصور ومجسمات قتلاها.

وقالت الجامعة في بيان صحفي، الخميس، إنها تابعت "بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به مليشيات الحوثي من عبث بكلية التربية والعلوم الإنسانية، في مخالفة صارخة للقانون وانتهاك مريع لصرح تعليمي مهمته بناء العقول لا تكريس الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي".

وأكدت، "أن هذه التصرفات التي تتنافى مع قيم العلم وتتصادم مع رسالة الجامعة فإنها تحمل مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن محتويات الكلية ووثائقها وتجهيزاتها المكتبية والفنية والتقنية".

ودعت الجامعة "المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث للكلية من انتهاكات أولها تعطيل العملية التعليمية ثم العبث بمحتويات الكلية وحرفها عن هدف إنشائها المتمثل في بناء جيل يسهم في بناء المستقبل ونهضة اليمن".

وكانت مليشيات الحوثيين، أعادت مؤخراً فتح كلية التربية بمحافظة الجوف، بعد أشهر من إغلاقها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية.