الداخلية تعلن ضبط أحد أخطر العناصر المطلوبة أمنياً في تعز

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء الحملة الأمنية بمحافظة تعز، الأربعاء، القبض على أحد أهم وأخطر العناصر المطلوبة الأمنية بالمحافظة.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن شرطة مديرية المعافر بمحافظة تعز تمكنت من ضبط أحد أهم العناصر والمطلوبة أمنياً.



وبحسب الوزارة فإن المطلوب "زعيم عصابة تقطع ونهب"



ولم تكشف الوزارة عن الشخص المطلوب، لكنها أكدت أن القبض عليه جاء بموجب أوامر قبض قهرية صادرة من النيابة.



وبناءً على توجيهات مدير أمن تعز، تم إيداع المتهم السجن المركزي بالمحافظة وفق موقع الوزارة.



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