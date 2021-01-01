شكرا لبحثكم عن خبر عصابة تسرق ذهبا وسلاح آلي وجنبيتين وبصائر من منزل مواطن في محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت عصابة سرقة في محافظة إب على سرقة منزل مواطن ، وأهذوا ذهبا وسلاح وجنابي وبصائر.

وقالت مصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي إن أمن مديرية العدين في محافظة إب من ضبط عصابة مكونة من أربعة أشخاص وهم كلا من:

1- المدعو (م. ا. ا) – 27 عاما-

2- المدعو (ع. ا. ق) – 23 عاما-

3- المدعو (م. م. ا) – 24 عاما-

4- المدعو (ف. ا. ا) – 40 عاما-

بتهمة سرقة منزل أحد المواطنين.

وأوضح أمن المديرية أن العصابة قامت بسرقة 50 جرام ذهب وآلي روسي عطفة وجنبيتين، ومسدس تركي بالإضافة إلى بصائر من منزل المواطن محمد قاسم محمد مسعود الحداد – 39 عاما- وتقدر المسروقات بحوالي 5 ملايين ريال يمني.

وانتشرت الجريمة بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وانعدام الرواتب.