نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء المناضل علي عبدالله السلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء علي عبدالله السلال عضو مجلس الشورى وعضو هيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني الذي وافاه الأجل، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية في البرقية، بمناقب الفقيد التي جسدها خلال حياته الحافلة بالعطاء الوطني، ونضالاته البارزة في سبيل الدفاع عن الوطن ومبادئ وقيم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، ومناهضة مخلفات الإمامة الكهنوتية المتمثلة في مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل السلال.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.