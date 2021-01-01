وكيل محافظة تعز يثمن الدعم الإغاثي والإنساني لدولة الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ثمن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، التدخلات الانسانية والاغاثية المقدمة من دولة الكويت الشقيقة.



جاء ذلك خلال حضوره حفل تدشين مشروع "بسمة" للاسر الاشد فقراً من فئة النازحين والذي تنفذه مؤسسة اليتامى الخيرية التنموية بتمويل من الجمعية الخيرية العالمية الكويتة.. مثمنا تنفيذ مثل هذه المشاريع الانسانية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع وتفتح لهم افاق جديدة للانتاج والتنمية، بدلا عن الاكتفاء بالتدخلات الطارئة ذات الاثر المحدود والاني.

من جانبه اشار المدير التنفيذي لمؤسسة اليتامي سهيل الذبحاني أن هذا المشروع ياتي استجابة إنسانية من أهل الخير في دولة الكويت الشقيقه وذلك لتمليك 13 أسرة (باصات ، وعربات تكاتك، وبقالة ، ومعمل خياطة) إضافة المساهمة في تأثيث منازلهم، لإعانتهم وتشجيعهم على الاعتماد الذاتي.