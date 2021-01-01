وزير الخارجية وشؤون المغتربين يتلقى اتصال من المبعوث مارتن غريفث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مساء اليوم، إتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث، اطمأن من خلاله المبعوث على صحة رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية التي استهدفت بهجوم يوم أمس فور وصولها الى مطار عدن الدولي.



وأعرب المبعوث الخاص عن ادانته الشديدة للهجوم وتضامنه مع الحكومة اليمنية، ناقلا خالص التعازي لأسر الضحايا.

بدوره أكد الوزير بن مبارك ان هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته المليشيات الحوثية لا يستهدف شخوص الحكومة بقدر ما يستهدف مساعيها وتطلعات وآمال الشعب اليمني لتحقيق الامن والاستقرار والسلام، مشيرا الى ان ذلك لن يزيد الحكومة الا تماسكا واصرارا على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق دعائم الاستقرار.