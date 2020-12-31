شكرا لبحثكم عن خبر المهرة.. تعميم بمنع التصرف في الأراضي الغير مخططة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت السلطة المحلية بمديرية حصوين تعميماً بمنع أي تصرف بالأراضي الواقعة خارج المخطط.

جاء ذلك في تعميم مشترك من مكتب الأشغال العامة والطرق، ومكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وتأكيد مدير عام المديرية يقضي بمنع أية أعمال بناء أو بيع وشراء في المناطق التي لم يتم تخطيطها، وكذا منع الحجوزات في الشواطئ والأماكن الأثرية ومناطق الرعي.

وأكدت السلطة المحلية أنها لن تعتمد أي تصرفات كانت بيع وشراء أو غيرهما، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ما جاء في هذا التعميم، فضلاً عن هدم وإزالة الاستحداثات العشوائية وإحالة المخالفات للجهات القضائية.

وأهابت السلطة المحلية بجميع المواطنين للتعاون في هذا الجانب ، والعمل بالتعليمات الواردة في القرار، لما من شأنه ضمان تحقيق المصلحة العامة والخاصة على حد سواء.