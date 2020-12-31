شكرا لبحثكم عن خبر قيادي أمني يلغي مراسيم زفافه احتراما لدماء شهداء جريمة مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ألغى القيادي في أمن العاصمة عدن، قاسم الثوباني، مراسيم حفل زفافه التي كان مقرر لها، غدا الجمعة (الزفة)، وعصر الأمس (المقيل)، وذلك وفاء واحتراما لدماء شهداء وجرحى جريمة تفجيرات مطار عدن.

وقال الثوباني، عبر حسابه على فيسبوك : "تم الغاء جميع مراسيم زفافي احترما لدماء شهداء المطار الذين سقطوا اثر الانفجار"، مضيفا : "دماء الشهداء غالية .. نعتذر للجميع".

القيادي قاسم الثوباني أوضح في منشور ثاني رصد عدن تايم، أنه اختتم مراسيم زفافه مكتفيا باستقبال اللواء شلال، وتناول وجبة غداء مع افرادهم، وغدا سيتم زف عروسته دون أي احتفال أو زفة.

وقال الثوباني : "وفاء واحتراما لدماء الشهداء وجرحى تفجيرات مطار عدن الدولي.. اختتمت مراسيم حفل زفافي بجلسة استقبال اللواء ركن / شلال علي شايع وتناول وجبة غداء مع افرادنا وسيتم نقل الزوجة يوم غدا بإذن الله".

وأضاف : "في الختام اعتذر للجميع ومن كانو في مقدمة الحاضرين لمشاركتي فرحتي".

وكان القيادي قاسم الثوباني، يستعد للاحتفال يزواجه، حيث وجه دعوة عامة لمشاركته الحفل بجلسة مقيل عصر الأمس، وكان في انتظار وصول اللواء شلال علي شائع ليستقبله ويشرفه للحضور لتكون الفرحة فرحتين حسب تعبيره، إلى أن الاستهداف الإرهابي لمطار عدن، دفعه لإلغاء الحفل، وكذلك إلغاء الزفاف الذي كان مقرر لهم يوم غدا الجمعة.

هذا واستهدفت ثلاثة انفجارات ظهر أمس الأربعاء مطار عدن الدولى وتحديدا أثناء وصول الحكومة الجديدة، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، وحسب احصائية نشرها وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح فإن عدد الشهداء بلغ 25 شهيد، و 110 جريح ومصاب.

ولم تنتهي أحداث الأمس في عدن عند هذا الهجوم، الإرهابي، فبعد وصول الحكومة إلى مقرها في قصر معاشيق، وتحديدا عصرا، تدخلت دفاعات التحالف العربي لتعترض طائرة مفخخة في محيط مقر الحكومة حسب تصريحات للتحالف العربي.