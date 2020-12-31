شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. حيوان مفترس ومرعب يتجول في شوارع السعودية ويثير الهلع بين المواطنيين (فيديو صادم) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحيوان مفترس يتجول في أحد الأحياء السكنية في السعودية ما أثار الرعب والذعر بين السكان.

وظهر في المقطع المتداول ذئب يتجول في حي الهلالي بالهدار في محافظة الأفلاج، خلال ساعات الليل وقت الحظر.

وقال المواطن الذي وثق المقطع، إنه فوجىء وهو واقف أمام منزله بعبور ذئب وتجوله بالشارع، أمس داخل الحي السكني الذي يقطن به.

وأوضح المواطن أنه لم يسعفه الوقت لاصطياده، ليلوذ الذئب بالفرار للجبل.

وكان مقطع فيديو وثق في وقت سابق، أسد وهو يعتلي سطح مبنى بجوار مدرسة سهل بن قيس في حي الغروب بالرياض، في مشهد غريب أثار حالة من الغضب والجدل.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حيوان مفترس ومرعب يتجول في شوارع السعودية ويثير الهلع بين المواطنيين (فيديو صادم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.