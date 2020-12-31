مأرب: برنامج تدريبي لتأهيل منتسبي الأمن في مجال التفتيش والتحقيقات

اختتمت قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، عامها التدريبي 2020، بتنفيذ دورة في مجال إجراءات التفتيش الأمني والتحقيقات.

واستهدفت الدورة التي استمرت لمدة ستة أيام ضباط ومساعدي وأفراد التفتيش في النقاط والمواقع والمناطق الأمنية التابعين لفرع قوات الأمن الخاصة، وتم تنفيذ برنامجها التدريبي من قبل رؤوساء النيابات.

وتعرف المشاركين خلال الدورة على كيفية إجراءات التفتيش والضبط القانوني، بالإضافة إلى تدريبات أمنية لرفع القدرة والكفاءة الأمنية للضباط والأفراد في النقاط والمواقع الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدالغني شعلان على ضرورة تمتع الضباط والأفراد المتواجدين في النقاط والمواقع الأمنية باليقظة والحس الأمني العالي، مضيفاً أن المرحلة تتطلب مننا بذل جهود مكثفة والترجمة العملية لكل ما تعرف عليه المشاركين خلال الدورة.

وأضاف العميد شعلان، أن مهمة رجل الأمن تقتضي أن يشعر المواطن بالأمان حتى اثناء تنفيذ المهام الأمنية وأن هذا الشعور لن يسود الا من خلال إجراءات التفتيش والضبط القانونية.

وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين.