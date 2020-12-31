المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية يستقبل وفد منظمة شركاء اليمن العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - الغيضة

استقبل صباح اليوم الخميس المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث الدكتور سعيد نجادان القميري، بمكتبه وفد منظمة شركاء اليمن العالمية برئاسة الأستاذ عبدالحكيم العفيري ومعه الدكتور فهد عبدالمؤمن المدير التنفيذي.



حيث رحب الدكتور القميري بالوفد، ناقلاً لهم تحيات رئيس المركز البروفيسور عامر فائل بلحاف وجميع أعضاء مجلس الإدارۃ، وشاكرا لهم هذه الزيارۃ الطيبة.

وقدم لدكتور القميري شرح مفصل عن المركز ورسالته ورؤيته وأهدافه وسرد كافة الأنشطة والأدوار التي قام بها المركز في الحفاظ علی الخصوصية اللغويۃ لمحافظة المهرة.

بدوره أثنى الوفد علی الجهود التي يقوم بها المركز لإحياء الثقافة المهرية والتعريف بها، مرحبين بالشراكة المستقبلية بين المركز والمنظمة في المواضيع الثقافية والبحثية.

وفي نهاية اللقاء قام مدير المركز بإهداء إصدارات المركز الجديدۃ للوفد الزائر وبعض الوثائق الخاصة بالابجدية المهرية التي أعلن عنها المركز سابقا·

حضر اللقاء الأستاذ علي سالم محيسن نائب مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس عبدالرحمن علي خودم منسق برنامج دعم الاستقرار في اليمن التابع لمنظمة شركاء اليمن