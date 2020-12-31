مكتب الأوقاف والإرشاد بالمهرة يقيم محاضرة توعوية عن سلبية إدمان "الانترنت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المهرة

أقام مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية الغيضة، محاضرة توعوية لطلاب كلية التربية، عن سلبية إدمان وسائل التواصل الاجتماعي "الانترنت"، ضمن الحملة التوعوية من مخاطر الظواهر السلبية وأثرها على المجتمع.



وتأتي المحاضرة برعاية كريمة من محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر وتحت إشراف مكتب الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة الاستاذة خديجة باكريت، بحضور نائب عميد كلية التربية للشؤون الاكاديمية الدكتور محمد علي هارب، ونائب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد محمد الشاوش، وعدد من طلاب ومنتسبي كلية التربية.

وقدم المحاضر الدكتور عبدالله إسماعيل هادي شرح واف عن كيفية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي الانترنت، وطرق الاستفادة من هذه النعمة في البحث العلمي والتعليم الذاتي واكتساب مهارات جديدة.

وتطرق خلال المحاضرة الى اضرار الإدمان النفسية مثل الاكتئاب والقلق والانطوائية إضافة إلى الاضرار الجسدية مثل نقص في هرمونات الدماغ وضعف البصر وعدد من الاضرار الأخرى.

وأشار الدكتور عبدالله الى كيفية التعرف على مؤشرات الادمان وطرق العلاج للمدمنين من هذه الظاهرة السلبية.. داعيا اوليا الأمور الى متابعة أولادهم والاهتمام بتربيتهم قبل الوصول الى مرحلة ادمان الانترنت وغيرها من الظواهر السلبية