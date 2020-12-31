الشئون الاجتماعية بمأرب تعلن عن افتتاح مركزا للأسر المنتجة خلال فبراير المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعلن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب عبدالحكيم القيسي، عن قرب افتتاح مركز للأسر المنتجة خلال فبراير المقبل، بعد الانتهاء من أعمال التجهيز ليكون اضافة نوعية لتمكين المرأة اقتصاديا وتحسين سبل العيش لاسرها في المحافظة.



واضاف القيسي خلال كلمته في اختتام ورشة العمل التدريبية لمنتسبي المكتب والخاصة بإعداد الخطة استراتيجية العمل للاعوام الثلاثة 2021- 2023م، ان هذا المركز الذي توقف منذ ما يزيد عن عشر سنوات، يجري اعادة تجهيزه بحلة جديدة وتشغيله بألية تضمن له الاستمرار بالاستفادة من الاسباب التي ادت الى تعثره سابقا.. مشيرا الى ان المركز يكتسب اهميته في الوقت الراهن بالنظر الى الظروف التي تعيشها الاسر اليمنية والحاجة الى تفعيل دور المراة اقتصاديا وتمكينها من مهن تدمجها في السوق المحلية والية تساعدها على تسويق منتجاتها بما يعود عليها بالفائدة.

ولفت القيسي الى اهمية الاستراتيجية التي يسعى المكتب لاعدادها للثلاثة الاعوام المقبلة مع الخطة التشغيلية والتنفيذية للعام 2021م والمنبثقة من الاستراتيجية العامة للمكتب، بما يعزز الارتقاء باداء قطاعي منظمات المجتمع المدني، وتنظيم سوق العمل وخلق الفرص للشباب بما يساعد في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المنشودة للمجتمع.

وحث المشاركين في الورشة على تطبيع ما تلقوه من مهارات ومعارف خلال الورشة في اعداد الخطط الاستراتيجية، وتطبيقها باخراج استراتيجية طموحة وقابلة للتطبيق، وفق معطيات تحليل البيئة الداخلية والخارجية والفرص والتحديات.. لافتا الى ان هذه الاستراتيجية هي اول استراتيجية لعمل المكتب منذ انشائه ويعول عليها في النهوض بأدائه وقياس الاداء بشكل علمي وعملي.