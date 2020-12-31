شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة اللواء علي عبدالله السلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء علي عبدالله السلال عضو مجلس الشورى وعضو هيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.

واشاد الرئيس في برقية العزاء بمناقب الفقيد خلال مسيرته الوطنية ودفاعه عن ثورة الـ ٢٦ من سبتمبر المجيدة. وعبر الرئيس عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد وخالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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