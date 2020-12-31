تكريم ثلاث مؤسسات حكومية بمأرب فازت بأفضل اداء خلال العام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم في محافظة مأرب، تكريم ثلاث مؤسسات حكومية في المحافظة هي صندوق النظافة والتحسين، فرع قوات الأمن الخاصة، ومكتب الشباب والرياضة بمديرية مدينة مأرب، لاحتلالها المراكز الاولى كأحسن أداء حكومي للمؤسسات الحكومية في المحافظة خلال العام 2020م، بناء على الاستبيان الجماهيري الذي أجرته شركة استديو فوريو للإنتاج الإعلامي والتدريب، لتقييم افضل أداء مؤسسي بالمحافظة خلال العام.



كما جرى خلال الحفل التكريمي الذي اقامته الشركة، اطلاق العدد صفر من صحيفة دليلك الإعلامية الورقية، التي تهدف الى تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المحافظة وتقنيات التسويق.

واكد مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عبد الحكيم القيسي، اهمية الاداء التقييمي من قبل جمهور المواطنين، والذي يساهم في خلق روح التنافس بين المؤسسات الحكومية لتحسين أدائها.